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بعد مضي 5 أسابيع على التعليم عن بعد .. ترقب لقرار حسم العودة للمدارس

بعد مضي 5 أسابيع على التعليم عن بعد .. ترقب لقرار حسم العودة للمدارس
http://almnatiq.net/?p=910066
المناطق - الرياض

يترقب أولياء الأمور قرارا باستمرار التعليم عن بعد أو العودة للمدارس وذلك بعد مضي 5 أسابيع على التعليم عن بعد، في حين شرعت عدد من المدارس في إقامة مجالس أولياء الأمور لتثقيفهم بأهمية التعليم عن بعد واستخدام التقنية وقناة عين التلفزيونية، وكذلك إمكانية استفادة الطلاب غير القادرين أو يصعب عليهم استخدام منصة مدرستي في الحضور إلى المدارس والالتقاء مباشرة مع معلميهم للحصول على العملية التعليمية وفق تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية لمكافحة جائحة كورونا.

وتعمل المدارس الابتدائية حتى المساء في استقبال الطلاب وأولياء الأمور كمركز دعم للطلاب والالتقاء مع أولياء الأمور ، في حين عملت وزارة التعليم بالتعاون مع ميكروسوفت على حزمة التطبيقات لمنصة مدرستي الداعمة للعملية التعليمية ليستفيد منها الطلاب والطالبات والمشرفين والمعلمين ، بحسب الوطن .

وأنهت وزارة التعليم مع نهاية الأسبوع الخامس تقييم العملية التعليمية عن بعد والرفع للمقام السامي للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بعد، حيث كانت خلال الأسابيع الخمسة الماضية المدرسة وما زالت تمثل مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي، وتواصل اليوم جهودها في تقديم الدعم النفسي والمعرفي للطلاب والطالبات والاجتماع مع أولياء أمورهم بشأن عمليات التقويم والمتابعة.

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