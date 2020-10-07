أمانة جدة إزالة أسوار مخالفة بنطاق طيبة على مساحة 22,000 )م٢

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ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في منع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري، أزالت بلدية طيبة الفرعية تسعة من الأحواش المخالفة أقيمت على أراض حكومية بمساحة ( 22,000 )م٢ بدون مستمسكات شرعية.

وبين رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس/ فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر موقع بحي البدر بنطاق البلدية، والتي استغلها محدثون بهدف البناء عليها بعيدا عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الانشاءات، حيث باشرت آليات الأمانة المواقع المحصورة ونفذت أعمال إزالة الأحواش على الفور.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة جدة مستمرة في مراقبة الأراضي والتعديات من خلال جولاتها الرقابية على المواقع التي يكثر التعدي عليها، لضمان عدم نشوء أي تعدي، او إحداث على الاراضي الحكومية.