“الربيعة” يسلّم أمير مكة شهادة اعتماد الطائف مدينة صحية من قبل “المنظمة العالمية”

المناطق - مكة

سلّم وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شهادة اعتماد الطائف كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج مدينة الطائف سعد الميموني، ومدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ومنسق برنامج المدن الصحية بالطائف علي المالكي.

وتعتبر محافظة الطائف واحدة من أوائل مدن المملكة انضماماً لبرنامج المدن الصحية في وزارة الصحة، حيث تضافرت جهود جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة بمحافظة الطائف وبمشاركة فاعلة من أفراد المجتمع لتحقيق معايير المنظمة والتي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة (2030).

وينطلق مفهوم المدن الصحية بأن تكون بيئة المدينة أو القرية في المستوى الذي يخدم الصحة ويعززه، مما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، إضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.

وأوضح منسق مدينة الطائف الصحية علي بن محمد المالكي أن العمل في مدينة الطائف تم تطبيقه وفق معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية في 45 حياً من أحياء الطائف، وبعدد سكان يتجاوز المليون ومائتي ألف نسمة. لتكون الطائف أكبر مدينة صحية بالمملكة.