متحدث شؤون الحرمين: لم نرصد حتى اليوم أي إصابة بكورونا بين المعتمرين

المناطق - مكة

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “هاني بن حسني حيدر” عدم رصد أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، أن المسجد الحرام وساحاته يتم تنظيفه وتعقيمه بشكل مستمر للحفاظ على صحة المعتمرين.

وأشار هناك 520 موظف يعملون على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام.

وقال : خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي: 1- محور الوقاية. 2- محور التطهير. 3- محور التفويج. 4- محور التوعية.

موضحا أنه في اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم يُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية.