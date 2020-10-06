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أمير جازان يستقبل عضو الإفتاء ومدير فرع البحوث بالمنطقة ..

أمير جازان يستقبل عضو الإفتاء ومدير فرع البحوث بالمنطقة ..

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أمير جازان يستقبل عضو الإفتاء ومدير فرع البحوث بالمنطقة ..

أمير جازان يستقبل عضو الإفتاء ومدير فرع البحوث بالمنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=910088
جازان -فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتب سموه بالإمارة اليوم , عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة , ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بفضيلة الشيخ شيبة , ومدير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان , مثمناً جهودهم لخدمة دينهم ووطنهم ، في تطوير البرامج والأنشطة الدينية والدعوية بالمنطقة .
وبحث سموه خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات التي تهم عمل الفرع بالمنطقة، مشيداً بالدور المهم الذي يمثله فروع الإفتاء عموماً بالمملكة.
كما أطلع سمو أمير منطقة جازان ، من مدير عام فرع الرئاسة بجازان عبدالله حمدي على تقرير عن ابرز البرامج التي قدمها الفرع خلال الفترة الماضية لخدمة أبناء جازان.

من جهته أعرب فضيلة عضو الإفتاء بالمنطقة ، عن سعادته ومدير عام الفرع بلقاء سمو أمير منطقة جازان وما استمعا إليه من توجيهات ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه ومنسوبي فرع الإفتاء بالمنطقة على أداء هذه الأمانة في خدمة الدين والوطن.

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