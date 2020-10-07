محافظ الخفجي يستقبل مسؤلو وزارة النقل لمناقشة مواضيع الطرق

الخفجي - سطام الفروان

استقبل محافظ الخفجي محمد سلطان الهزاع صباح هذا اليوم الأربعاء في مكتبه، المشرف على عقد 212 بوزارة النقل المهندس حاتم الرويلي ويرافقة الأستاذ عامر الخليفه مراقب وزارة النقل وبحضور مدير متابعة المشاريع والخدمات بمحافظة الخفجي الاستاذ سعيد المري، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع من أهمها دراسة إنشاء (يوتيرن) على طريق ابوحدرية – الخفجي بعد مدخل الكلية الجامعية ، وسيتم دراسة هذا الاقتراح من قبل فرع وزارة النقل وفق السلامة المرورية، وكذلك دراسة ربط طريق الملك سلمان مع طريق الخفجي القديم مع الدوار القائم كمدخل رئيسي للمحافظة، و توسعة ورفع منسوب طريق أبرق الكبريت حيث تم الانتهاء من الرفوعات المساحية للطريق وجاري اعداد المخططات التصميمية لاعتمادها من وزارة النقل، وناقشوا افتتاح التحويلة الواقعة امام نقطة أمن الزرقاني خلال الاسبوعين القادمين وسيتم انتقال العمل للإتجاة العكسي، وكذلك تم الإنتهاء من أعمال السياج بالجزيرة الوسطية والحواجز المعدنية واللوحات الإرشادية من مدخل الخفجي الجنوبي الى منفذ الخفجي، وذكر المجتمعون بأنه جاري أعمال السياج بالجزيرة الوسطية من جسر السفانية الى جسر رأس مشعاب، وناقشوا أعمال الكشط والسفلتة وتنفيذ وسائل السلامة من جسر السفانية الى جسر النعيرية.

وفي ختام اللقاء شكر “الهزاع” فريق عمل فرع وزارة النقل بالخفجي داعيا لهم التوفيق و السداد في خدمة الوطن و المواطن.