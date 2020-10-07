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أمير تبوك يدشن مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة

أمير تبوك يدشن مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=910094
تبوك - علي العميري
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة ، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري .
وقام سموه فور وصوله بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بإفتتاح المبنى, وتجول سموه والحضور على أقسامه ، مستمعاً لشرح مفصل من الدكتور ” العنقري ” عن مكونات المبنى الذي شيد على على طريق الملك خالد بمدينة تبوك ، وبلغ إجمالي تكلفته  18,660,000 ريال ، على مساحة تقدر بــ 6500 متر ، ومكون من أربعة طوابق ، ومساحة كل طابق 1296 متر ، ويضم كل دور عدد من المكاتب التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية لتمكن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة .
ثم تسلم سمو أمير منطقة تبوك في نهاية جولته هدية تذكارية من معالي رئيس الديوان بهذه المناسبة .
وفي الختام أدلى سموه بتصريح صحفي أكد من خلاله بان الجميع يعلم أهمية ودور الديوان العام للمحاسبة  والمعنية بتنمية البلاد والحفاظ على مكتسباته ، مؤكدا في ذات السياق أن هذا مايحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ونجد ان القرارات الحكيمة الأخيرة التي  ظهرت للتطوير والتنظيم  بدأت تعطي ثمارها ،راجياً سموه ان يسهم فرع الديوان بالمنطقة في تعزيز التنمية في بلادنا داعياً المولى القدير ان يديم على بلادنا امنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله
من جهته أعرب معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على افتتاح  المبنى الذي أسس على أحدث طراز ، مبينا ان العمل على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أدائهم و إنتاجهم هي من أولوية عمل الديوان ، حاثا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء .

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