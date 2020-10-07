أمير القصيم يقلد الحربي أحد منسوبي إدارة العمليات المشتركة بالإمارة رتبته الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم اللواء الدكتور نايف المرواني , اليوم ، عبدالله بن حسين الحربي أحد منسوبي إدارة العمليات المشتركة في إمارة منطقة القصيم رتبته الجديدة ، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “نقيب”.

وهنأ الأمير فيصل بن مشعل النقيب الحربي بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه رجال الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه عبر النقيب الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.