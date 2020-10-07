أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تعاون بين لجنة شؤون الأسرة وجمعية واحة الوفاء

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم توقيع مذكرة تعاون بين لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة ، وجمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن بمحافظة عنيزة , بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة شؤون الأسرة بالقصيم الدكتور فهد المطلق ، ومدير وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.

ووقع المذكرة من قبل اللجنة رئيسها الدكتور فهد المطلق ، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن القرعاوي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لوضع الخطط والأهداف وإعداد الأبحاث والدراسات المسحية التي تخدم كبار السن بما ذلك الخدمات والرعاية والامتيازات والوقوف على واقع الخدمات المقدمة لهم ، وتفعيل الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن وما يصاحبه من معرضٍ للجهات المعنية التي تقدم خدماتها لكبار السن.

وبارك الأمير فيصل بن مشعل هذه الاتفاقية ، لافتًا النظر إلى أنه من شأنها أن تُسهم في تقديم كل الخدمات المساندة لمن لا عائل له من المسنين من الجنسين , ومد يد المساعدة لخدمة كبار السن بالمنطقة , منوهاً بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال هذه المذكرة من تعليمات لخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعاً.

وأكد على ضرورة دعم مثل هذه المذكرات للوقوف إلى جانبهم لتوفير كافة احتياجاتهم , والتعريف بها من خلال القنوات الإعلامية المتنوعة ، وتوعية المجتمع بكل ما يساعد ويخدم فئة كبار السن بالمنطقة ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لا تألوا جهدا في رعاية المواطن والمقيم على حدٍ سواء من خلال مثل هذه المذكرات ، سائلاً الله للجميع أن يجعل ماقدموه لخدمة كبار السن في المنطقة في موازين أعمالهم.