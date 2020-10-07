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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8358.79 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8358.79 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 8358.79 نقطة
http://almnatiq.net/?p=910113
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 10.54 نقطة ليقفل عند مستوى 8358.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليجية العامة، والبحر الأحمر، وبي سي آي، ومعدنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبحر العرب، وزين السعودية، والتصنيع، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 8.05%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأمانة للتأمين، والإنماء، وزين السعودية، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والأسماك، وعناية، ومعدنية، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 813.99 نقطة ليقفل عند مستوى 15033.72 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 650 ألف سهم تقاسمتها 1684 صفقة.

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