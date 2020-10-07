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“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم لبرنامج الأكاديمية الصحية بتخصص مساعد طبيب الأسنان

“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم لبرنامج الأكاديمية الصحية بتخصص مساعد طبيب الأسنان

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“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم لبرنامج الأكاديمية الصحية بتخصص مساعد طبيب الأسنان

“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم لبرنامج الأكاديمية الصحية بتخصص مساعد طبيب الأسنان
http://almnatiq.net/?p=910115
المناطق - الرياض

اعلنت هيئة التخصصات الصحية بدء التقديم لبرنامج الأكاديمية الصحية في تخصص مساعد طبيب الأسنان المنتهي بالتوظيف والمخصص للقطاع الخاص ..

يؤهل برنامج مساعد طبيب الأسنان خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان. ​

الشروط الأكاديمية للالتحاق بالبرنامج:

1-   شهادة دبلوم صحي أو شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:

  • أحياء
  • أحياء دقيقة
  • تقنية حيوية
  • فيزياء
  • كيمياء
  • كيمياء حيوية2- شهادة لغة إنجليزية– آيلتس (IELTS) الحد الأدنى للدرجة الشاملة لاختبار الآيلتس (overall band score ) لا تقل عن ٤ أو ما يعادلها​
  • توفل  TOFEL  ستب  STEP ​ آيلتس  IELTS
    (Overall band) ​​
    PBT CBT iBT
    450 – 453 133 45 – 46 67

3- سعودي/ة الجنسية

4- ليس على رأس عمل

*ملاحظة: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

للتقديم زيارة الرابط التالي scfhs.org.sa/eservices/Prac

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