أمير منطقة تبوك يشيد بجهود القوات في حماية البيئة

تبوك - فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه بالإمارة اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي . وفي بداية اللقاء رحب سموه بالعميد الحربي واستمع إلى شرح مفصل عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ومناطق انتشارها.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال بجهود رجال الأمن البيئي، وبالاهتمام الذي تحظى به القوات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله-.

مشيراً سموه إلى الدور الهام للأمن البيئي في المملكة والحفاظ على الحياة الفطرية والبيئية وتنميتها مؤكدا سموه على دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن البيئي في المنطقة من قبل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم، مشيداً سموه بما تقدمه القوات الخاصة للأمن البيئي من جهود متميزة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب البيئي.

من جهته أعرب العميد ساهر الحربي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لجميع أعمال القوة بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .