مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن حملتي التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال بالفرشة وظهران الحنوب

المناطق - عسير

دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، الحملة الجزئية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ، وشلل الأطفال في القطاع الصحي بالفرشة والقطاع الصحي في ظهران الجنوب .

ووجه العسيري خلال التدشين بأهمية تكثيف جهود الفرق الميدانية للوصول إلى الرقم المستهدف المحدد ، ووفق المدة الزمنية المجدولة لذلك ، كما وجه سعادته بدعم الفرق الميدانية بالاحتياجات اللازمة لتسهيل مهمة فرق العمل الميدانية .

وبينت صحة عسير أن هذه الحملة تأتي بشكل خاص في محافظة ظهران الجنوب ومركز الفرشة فقط ، حيث تم تحديد الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد شلل الأطفال وهم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ، بينما المستهدف في التطعيم ضد الحصبة هم من عمر سنة وحتى عمر 30 سنة .

وحددت الفرق المختصة بصحة عسير العدد المستهدف بالتطعيم ضد شلل الأطفال بـ 5305 طفلاً ، والعدد المستهدف بالتطعيم ضد الحصبة بـ 25510 شخصاً في النطاق الجغرافي المحدد .

ونوهّت ” صحة عسير ” بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال سوف تسمتر حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع ، فيما سوف تستمر حملة التطعيم ضد الحصبة لمدة شهرين .