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أمير مكة يستمع لخطط التوسع في قطاعي الصناعة والتعدين

أمير مكة يستمع لخطط التوسع في قطاعي الصناعة والتعدين

منطقة مكة المكرمة
مدير عام الشؤون الصحية بعسير يتفقد سير عمل الخدمات الصحية بالفرشة

مدير عام الشؤون الصحية بعسير يتفقد سير عمل الخدمات الصحية بالفرشة

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مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن حملتي التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال بالفرشة وظهران الحنوب

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أمير مكة يستمع لخطط التوسع في قطاعي الصناعة والتعدين

أمير مكة يستمع لخطط التوسع في قطاعي الصناعة والتعدين
http://almnatiq.net/?p=910130

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن خطط الوزارة للتوسع في قطاعي الصناعة والتعدين بالمنطقة، وزيادة أثرهما على المحتوى المحلي.
وقدّم الوزير الخريف شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على دعمه وتحفيزه المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي المهم يعد محوراً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 .

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والذي سلّم سموه شهادة منظمة الصحة العالمية لاعتماد الطائف مدينة صحية بحضور محافظ الطائف سعد الميموني.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن برنامج المدن الصحية الذي يعتبر أحد برامج منظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى النهوض بكافة مناحي الحياة ، ويأتي اعتماد الطائف مدينة صحية بعد سلسلة من مراحل العمل على أساسيات البرنامج لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية وفق منهجية عملية تحقق التنمية المستدامة وتطبق المعايير المعتمدة.
وستعمل اللجنة الرئيسية للمدينة الصحية بالطائف على إشراك كافة شرائح المجتمع في وضع الأولويات وإعداد الخطط وصياغة الأهداف وسنّ طرق تنفيذها والعمل على تقييمها  وفق آلية منظمة  تشارك فيها  لجان حكومية ومجتمعية .

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