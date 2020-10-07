نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك يعقد إجتماعه الأول بعد اعتماد مجلس إدارته

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عقد نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك أمس إجتماعه الأول بعد اعتماد مجلس الإدارة الجديد برئاسة احمد بن عطيه الحارثي .

ورأس الإجتماع الذي عقد في مقر النادي الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة سلطان بن جباره الحربي وأعضاء مجلس إدارته وأسفر الإجتماع عن استكمال المشاركات الرياضية بعد التوقف بسبب جائحة كورونا واستكمال البرنامج الزمني للجنة البارالمبية السعودية للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020 م حيث ان المتأهلين الى نهائيات المملكة في مختلف الألعاب 44 لاعب من ابناء نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك واستكمال الفعاليات والنشاطات التي يقدمها النادي من النواحي الرياضية والثقافية والإجتماعية لخدمة ابناء النادي من ذوي الإعاقة وتقديم كل مافيه لخدمة رياضة ذوي الإحتياجات بالمنطقة .