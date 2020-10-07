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سمو نائب أمير جازان يطلع على إنجازات جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا ..

سمو نائب أمير جازان يطلع على إنجازات جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا ..

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سمو نائب أمير جازان يطلع على إنجازات جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا ..

سمو نائب أمير جازان يطلع على إنجازات جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا ..
http://almnatiq.net/?p=910145
جازان -فضه عطيف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لإنجازات وأعمال جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا , الذي قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم كداف بن علي.

وفِي بداية اللقاء نوه سمو نائب أمير جازان بما تجده جمعيات التنمية الأسرية بالمملكة ، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله – مؤكداً سموه الدور الفعال والمهم للجمعية وأهمية تفاعل الجمعية مع المجتمع وأن يشعر المواطن بقرب الجمعية منه خصوصاً في الأزمات وأن يكون المجتمع مدركاً لدور الجمعيات الأسرية ومدى الاستفادة من خدماتها.

عقب ذلك, قدم الدكتور اابراهيم كداف, شرحًا موجزًا عن إنجازات الجمعية الأسرية بصبيا خلال الفترة الماضية وما احتواه التقرير من ابرز البرامج المقدمة خلال السنة الماضية.
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة تقديره لدور للجمعية سائلا الله عزوجل لهم المزيد من العون والنجاح في سبيل ما تقدمه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة.
من جهته ثمن رئيس جمعية التنمية الاسرية بصبيا الدكتور إبراهيم كداف ، لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه دعمهما المتواصل لأنشطة الجمعية، وحرصها اللا محدود على استمرار عطائها واستدامة أثرها, موكداً على رسالة الجمعية بتقديم برامج وخدمات نوعية في مجال التنمية الأسرية بشراكات مجتمعية وكوادر متخصصة في بيئة عمل آمنة ومحفزة للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الأسري ورفع الوعي المجتمعي .

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