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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الباكستاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=910156
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما تتسم به من اهتمام وحرص على تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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