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أمانة منطقة تبوك تنفذ خطة لإزالة المصدات والحواجز الخرسانية ورفعها بشكل كامل

أمانة منطقة تبوك تنفذ خطة لإزالة المصدات والحواجز الخرسانية ورفعها بشكل كامل
http://almnatiq.net/?p=910158
المناطق- تبوك:

شرعت أمانة منطقة تبوك بإزالة المصدات والحواجز الخرسانية من مواقع مختلفة بأنحاء المدينة والمنتشرة بالمنزهات وجوانب الطرق وأماكن الدوران بالإضافة إلى إزالة المصدات التي تحدد سير الحركة واستبدالها بالأرصفة وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري، وحفظ حق المشاة في الاستفادة من الأرصفة .
وأكد أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ أن الأمانة قامت اليوم بإزلة أكثر من 300 حاجز خرساني بعدد من الطرق منها طريق عمر بن الخطاب وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير محمد بن نايف ولايزال العمل مستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع المصدات والحواجز الخرسانية في المدينة.
وأشار إلى أن فرق الأمانة الميدانية تولي إهتماماً بالغاً لمتابعة تطبيق الإزالة والتأكد من التزام الجميع وتعاونهم بما يحقق الحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة وذلك في إطار الخطة التي تقوم عليها أمانة منطقة تبوك في تحسين جمال البيئة العمرانية مؤكداً أن الأمانة تواصل العمل على تنفيذ أعمال رفع وإزالة الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقته لتنظيم الحركة المرورية بعدد من الشوارع والطرق واستبدال الحواجز الخرسانية بما يتناسب مع الشكل الجمالي للمدينة لتوفير الراحة والأمان للمواطنين .

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