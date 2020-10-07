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الذهب يقفز 1 % نتيجة شكوك التعافي والانتخابات الأمريكية

الذهب يقفز 1 % نتيجة شكوك التعافي والانتخابات الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=910163
المناطق - وكالات

ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة، الأربعاء، متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة، إلى 1895.46دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش.

وهبط المعدن الأصفر خلال التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1901.60 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأميركي، الذي لا يزال يُعالج من “كوفيد-19″، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.

وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونغرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأميركية.

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