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الاتحاد الايراني يفتح تحقيقا على خلفية شكوى النصر ضد برسيبوليس

الاتحاد الايراني يفتح تحقيقا على خلفية شكوى النصر ضد برسيبوليس
http://almnatiq.net/?p=910167
المناطق - الرياض

فتح الاتحاد الإيراني لكرة القدم، تحقيقا مع بعض الأشخاص، بسبب تسريبات كاذبة، على حد تعبيرهم، إلى نادي النصر السعودي استخدمها في شكواه ضد بيرسبوليس

وقال لاتحاد الإيراني على موقعه الرسمي، أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد فتحت قضية تتعلق بنقل أخبار كاذبة من قبل بعض المصادر الداخلية، إلى نادي النصر السعودي، وهو ما يتعارض ضد المصالح الوطنية لكرة القدم

وأعطى الاتحاد الأسيوي، نادي برسيبوليس فرصة حتى 8 أكتوبر للتعليق على شكوى نادي النصر السعودي، بشأن استخدام لاعبين جدد في قائمته في دوري أبطال آسيا

وكان نادي النصر، قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد القاري، مدعومة بالوثائق يثبت فيها عدم قانونية مشاركة حامد لاك، وأرمان رمضاني، وعيسى الكثير، وإحسان بهلفان، وسعيد أغائي، وميلاد سارلاك، وعلي شجاعي، لاعبي بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا

ونجح بيرسبوليس في التغلب على نظيره النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وبات أول المتأهلين إلى مونديال الأندية 2021، وينتظر الطرف الآخر من شرق آسيا لملاقاته في النهائي

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