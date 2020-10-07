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مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن الوحدة الميدانية للوقاية من الكوليرا بالفرشة

مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن الوحدة الميدانية للوقاية من الكوليرا بالفرشة

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مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن الوحدة الميدانية للوقاية من الكوليرا بالفرشة

مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن الوحدة الميدانية للوقاية من الكوليرا بالفرشة
http://almnatiq.net/?p=910170
المناطق - عسير

دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري الوحدة الميدانية للاستجابة لمرض الكوليرا بالقطاع الصحي في الفرشة ، والتي تأتي كإجراء احترازي يهدف لرفع الوعي الصحي والتعامل مع أي حالات – لا سمح الله – عبر فريق مختص.

وأكد العسيري على أهمية الوحدة الميدانية في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الإجراءات الوقائية بشكل عام ، منوهاً بجهود فريق العمل ، ومؤكداً على ضرورة متابعة تنفيذ مهام هذه الوحدة بشكل دقيق يضمن تحقيق أهداف إنشائها .

وأوضحت “ صحة عسير “ أن الوحدة المیدانیة المتخصصة بقطاع الفرشة الصحي ، تأتي للتصدي ومكافحة مرض الكولیرا ، وتعمل على مدار الساعة لمتابعة إنفاذ حزمة من الإجراءات الوقائیة والاحترازیة ، حيث تعبتر هذه الوحدة الأولى من نوعها .

وتتمثل مهام الوحدة في تقدیم الدعم الفني بشكل مباشر ومستمر فیما یخص آلیات التعامل عند تسجيل أي حالات إصابة – لا قدر الله – ، والعمل على وضع وتحدیث خطة الاستجابة المیدانیة للتعامل مع حالات الإصابة بمرض الكولیرا في جمیع المستویات بالمحافظة، وتنظیم توزیع المھام والمسؤولیات بین الجھات المعنیة داخل الصحة وخارجھا ، و متابعة تنفیذ الإجراءات الوقائیة الضروریة ، وتحلیل بیانات الوضع الصحي وفق مؤشرات محددة تسھم في اتخاذ القرارات المبنیة على البراھین العلمیة ، والتوعیة الصحیة المجتمعیة للوقایة من الأمراض المعدیة عموماً ومرض الكولیرا خصوصاً ، وغيرها من المهام الأخرى .

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