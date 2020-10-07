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مستشفى دومة الجندل الأول على مستوى المملكة في السلامة الدوائية

مستشفى دومة الجندل الأول على مستوى المملكة في السلامة الدوائية
http://almnatiq.net/?p=910173
المناطق - الجوف

حقق مستشفى محافظة دومة الجندل العام بمنطقة الجوف ممثلاً بقسم الرعاية الصيدلية المركز الأول على مستوى المملكة لإلتزامه بمعايير السلامة الدوائية ولتميزه في تقديم الخدمات الصيدلية ومنها الإلتزام بمعايير ومؤشرات السلامة الدوائية من حيث عدد البلاغات خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠م
ويهدف برنامج السلامة الدوائية الى الوقاية من حدوث الأخطار الدوائية والتأثيرات العكسية للأدوية وتقييمها لتحديد الثغرات وإنشاء محاذير السلامة ومراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء وتحليل تقارير الأخطاء الدوائية ووضع التوصيات من أجل التحسين ، ويتضمن هذا البرنامج إجراءات تقييم على جميع المستشفيات من خلال تقديم البلاغات.
وقدمت الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة، شكرها ، على الدعم المستمر وتذليل العقبات، والذي تجلى فيما حققه قسم الرعاية الصيدلية بالمجمع من إنجازات مميزة في مختلف الخدمات الصيدلية، ومنها إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالأعراض الجانبية للأدوية.

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