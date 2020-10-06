وقّعت جامعة حائل اليوم مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية ارتقاء في إطار تعاون الجمعية مع عدة قطاعات حكومية لتأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة للاستفادة منها مرة أخرى. وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أهمية دور القطاع الثالث في خدمة المجتمع، منوهًا بما تقوم به جمعية ارتقاء من دور على مستوى المملكة للإفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية، لا سيما أن جائحة كورونا قد كرّست أهمية التواصل عن بُعد والتوجه إلى تأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة، مشيرًا إلى أن جامعة حائل قد قامت بخطوة مشابهة في بدايات الجائحة من خلال تأهيل عدد من أجهزة الحاسوب وتوزيعها على الطلاب المحتاجين إليها وخاصة طلاب المنح. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لجمعية ارتقاء الدكتور صالح بن أحمد القوم أن الشراكة مع جامعة حائل تأتي في إطار شراكات مع جهات حكومية أخرى تم خلالها تأهيل أكثر من 75,000 جهاز حاسب آلي منها 4500 جهاز وُزعت على الأسر المحتاجة، مؤكداً أهمية هذه الشراكات الفاعلة في إطار تأهيل الأجهزة وإعادة استخدامها، إضافة إلى الإسهام في المحافظة على البيئة
جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مشترك مع جمعية ارتقاء
منطقة حائل
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