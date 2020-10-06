جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مشترك مع جمعية ارتقاء ‏

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وقّعت جامعة حائل اليوم مذكرة تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية لتأهيل ‏الحاسبات الآلية ارتقاء في إطار تعاون الجمعية مع عدة قطاعات ‏حكومية لتأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة للاستفادة منها مرة ‏أخرى. ‏ وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ‏أهمية دور القطاع الثالث في خدمة المجتمع، منوهًا بما تقوم به جمعية ‏‏ارتقاء من دور على مستوى المملكة للإفادة من الإمكانات المتوفرة لدى ‏الجهات الحكومية، لا سيما أن جائحة كورونا قد كرّست أهمية التواصل ‏عن بُعد والتوجه إلى تأهيل أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة، مشيرًا إلى ‏أن جامعة حائل قد قامت بخطوة مشابهة في بدايات الجائحة من خلال ‏تأهيل عدد من أجهزة الحاسوب وتوزيعها على الطلاب المحتاجين إليها ‏وخاصة طلاب المنح. ‏ من جانبه أوضح المدير التنفيذي لجمعية ارتقاء الدكتور صالح بن أحمد ‏القوم أن الشراكة مع جامعة حائل تأتي في إطار شراكات مع جهات ‏حكومية أخرى تم خلالها تأهيل أكثر من 75,000 جهاز حاسب آلي منها ‏‏4500 جهاز وُزعت على الأسر المحتاجة، مؤكداً أهمية هذه ‏الشراكات الفاعلة في إطار تأهيل الأجهزة وإعادة استخدامها، إضافة إلى ‏الإسهام في المحافظة على البيئة