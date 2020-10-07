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400 مليون ريال تنعش خزينة النصر استعدادًا للموسم الجديد

400 مليون ريال تنعش خزينة النصر استعدادًا للموسم الجديد
http://almnatiq.net/?p=910182
المناطق - الرياض

حسم فريق النصر 11 صفقة رسمية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بضم كل من: “أمين بخاري، علي لاجامي، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز”.

وكشفت تقارير صحفية، عن سر الصفقات المدوية، للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وأثيرت ضجة كبرى في الوسط الرياضي ، بشأن مصدر هذه الصفقات المدوية، خاصة أنها كلفت خزينة نادي النصر، مبالغ طائلة.

ووفقًا لصحيفة “الوطن”، قام أعضاء شرف النصر، بدعم النادي، بمبلغ 400 مليون ريال، خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا المبلغ، يهدف إلى سيطرة نادي النصر، على البطولات والألقاب، وتأميل مستقبل الفريق الأول لكرة القدم.

اإلى ذلك، يعود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا إلى الرياض السبت المقبل، لقيادة تدريبات الفريق، بعد الإجازة الممنوحة للاعبين، والتي تبلغ 7 أيام، في وقت يواصل اللاعبان سلطان الغنام، وخالد الغنام تأهيلهما الطبي من الإصابتين اللتين لحقت بهما أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، والتي سيغيبان على أثرها لمدة 14 يوماً، وحرمانهما من المباراة الأولي في الدوري أمام الفتح، وأبلغت إدارة النادي اللاعبين الأجانب بضرورة عودتهم من بلدانهم، وتواجدهم في تدريبات الفريق الأحد المقبل، باستثناء النيجيري أحمد موسى المنضم لمعسكر منتخب بلاده.

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