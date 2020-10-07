احدث الأخبار

ملك البحرين يرحب بقرار مجلس الوزراء بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين
أبرز المواد
 400 مليون ريال تنعش خزينة النصر استعدادًا للموسم الجديد
أبرز المواد
 نائب وزير الداخلية يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة
أبرز المواد
 جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مشترك مع جمعية ارتقاء ‏
منطقة حائل
 مستشفى دومة الجندل الأول على مستوى المملكة في السلامة الدوائية
منطقة الجوف
 مدير عام الشؤون الصحية بعسير يدشن الوحدة الميدانية للوقاية من الكوليرا بالفرشة
منطقة عسير
 الاتحاد الايراني يفتح تحقيقا على خلفية شكوى النصر ضد برسيبوليس
أبرز المواد
 الذهب يقفز 1 % نتيجة شكوك التعافي والانتخابات الأمريكية
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تنفذ خطة لإزالة المصدات والحواجز الخرسانية ورفعها بشكل كامل
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الباكستاني
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أنها تولي اهتماماً كبيراً للقضايا الإنسانية انطلاقاً من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي
أبرز المواد
 وزير العدل يقرّ تأسيس مرصدٍ للمؤشرات الدولية ومكتبٍ للتشريعات
أبرز المواد
ملك البحرين يرحب بقرار مجلس الوزراء بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين

ملك البحرين يرحب بقرار مجلس الوزراء بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين

أبرز المواد
400 مليون ريال تنعش خزينة النصر استعدادًا للموسم الجديد

400 مليون ريال تنعش خزينة النصر استعدادًا للموسم الجديد

أبرز المواد
نائب وزير الداخلية يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة

نائب وزير الداخلية يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة

أبرز المواد
جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مشترك مع جمعية ارتقاء ‏

جامعة حائل توقع مذكرة تعاون مشترك مع جمعية ارتقاء ‏

منطقة حائل

ملك البحرين يرحب بقرار مجلس الوزراء بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين

ملك البحرين يرحب بقرار مجلس الوزراء بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين
http://almnatiq.net/?p=910185
المناطق - واس

رحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء، بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين.
ونوه جلالته، بما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك التي صنعها ورسخها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف مستندين إلى ما يجمعهم من أواصر متينة ومصيرٍ مشترك، ويتواصل العمل اليوم على نهجهم بالتلاحم ذاته لتأسيس ورسم ملامح إرث لمستقبل الأجيال القادمة عبر توطيد العلاقات التاريخية وترسيخها استراتيجيًا على مختلف الأصعدة.
من جانبه، جدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الحرص على تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يسهم في زيادة ترسيخ العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً يلبي الطموح والتطلعات، مشيداً بما تحظى به العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين من دعم واهتمام جلالة ملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي يقوم بها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أجل تعزيز العلاقات المشتركة والدفع بها نحو أفق أوسع من التعاون والتنسيق الثنائي، مؤكداً تطلعه لمواصلة العمل بشكل أكبر من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي لتعزيز التكامل والتعاون في المجالات كافة بما يحقق مزيداً من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي ينعكس أثرها على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

روابط ذات صلة

400 مليون ريال تنعش خزينة النصر استعدادًا للموسم الجديد

400 مليون ريال تنعش خزينة النصر استعدادًا للموسم الجديد
نائب وزير الداخلية يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة

نائب وزير الداخلية يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة
الاتحاد الايراني يفتح تحقيقا على خلفية شكوى النصر ضد برسيبوليس

الاتحاد الايراني يفتح تحقيقا على خلفية شكوى النصر ضد برسيبوليس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*