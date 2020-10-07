شركة مقاولات ضخمة في الخليج “اختفت من على وجه الأرض”

المناطق - الرياض

فوض مساهمو شركة أرابتك القابضة مجلس إدارة الشركة الضخمة للتقدم بطلب التصفية بسبب وضعها المالي غير القابل للاستمرار نتيجة لتداعيات الجائحة بحسب ما أفادته الشركة في رسالة إلكترونية داخلية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الاجتماع في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العمومية ( الأخير) والذي سنعقد في يوم الخميس 8 أكتوبر الساعة الثالثة بعد الظهر.

قبل ما يزيد قليلا عن ستة أعوام، كان لشركة أرابتك القابضة المدرجة في دبي مستثمرون يحققون أرباحا من ورائها. وفي اجتماع اتسم بالبذخ للمساهمين في فندق سانت ريجيس بأبوظبي، أعلنت شركة المقاولات التي ساهمت في بناء برج خليفة بدبي، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم، عن خطط للإدراج في لندن وهونج كونج ونيويورك

لكن هذه الخطط لم تُنفذ قط. فبعد ضخ سيولة بين 2013 و2017 وتغييرات في الإدارة وتسريح عاملين وعدة جولات لإعادة الهيكلة، قرر المساهمون في أرابتك، والذين من بينهم صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي، الأسبوع الماضي أن أكبر شركة مقاولات مدرجة في الخليج يتعين عليها تقديم طلب للتصفية

ووفقا لرويترز، في نهاية يونيو ، كان إجمالي الالتزامات المالية على أرابتك نحو 2.75 مليار دولار، منها 500 مليون دولار اقترضتها من بنوك

والتصفية، التي من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من تسريح العمالة في شركة كانت لديها قوة عمل كبيرة قوامها 40 ألف فرد حتى نهاية العام الماضي، ستكتب كلمة النهاية لمرحلة من الازدهار في نشاط التشييد بالنسبة لشركات المقاولات المحلية

وقال زياد مخزومي الذي عمل مديرا ماليا لأرابتك في الفترة من سبتمبر 2008 إلى مارس 2013 لرويترز “شركة عظيمة عمرها 45 عاما اختفت من على وجه الأرض. من المحزن بشدة أن تختفي شركة أيقونية مثل تلك”

تضررت الاقتصادات في منطقة الخليج هذا العام بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط مع تخفيضات في إنتاجه، لكن انهيار شركات تشييد عملاقة مثل أرابتك ومجموعة دريك آند سكل إنترناشونال الهندسية في الإمارات له جذور أعمق

فقد أشارت مصادر بالقطاع ومحللون ومصرفيون إلى أن بعض شركات المقاولات في المنطقة استخدمت نموذج عمل غير مستدام

فقد كانوا يخفضون الأسعار وأحيانا تكلفة المشروعات عن الشركات المنافسة للفوز بعطاء على أمل تحقيق ربح عن طريق عمل إضافي عندما يبدأ التشغيل

يعمل هذا النموذج على فرضية أن الإمداد من عملاء تدعمهم الدولة في الغالب سيستمر إلى ما لا نهاية، لكنه سرعان ما انهار عندما توقف تدفق الأموال

وقال مصدر في القطاع رغب عدم ذكر اسمه “لديك عميل يمكنه أن يغمرك بالعمل ويجعلك تصبح ملء السمع والبصر، ثم في دقيقة واحدة إذا قررت الدولة لأسباب فنية أو حتى سياسية أو اضطرت لأسباب اقتصادية أن تعلق أو ترجئ المشروعات، فلن يكون هناك أي دعم بعد ذلك. وبدون أسس ينهار المنزل بأكمله”

ولم ترد أرابتك على طلب للتعقيب، فيما امتنعت دريك آند سكل إنترناشونال عن التعقيب

وعندما يتعثر نموذج العمل، تكون التداعيات بعيدة المدى. وعلى الرغم من أن البنوك انتهجت أسلوبا أكثر تحفظا في إقراض شركات المقاولات في الآونة الأخيرة، فإن محللين يقولون إن انكشافها على القطاع يظل يشكل أزمة

وقال محمد داماك أحد كبار المديرين في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز والرئيس العالمي لشؤون التمويل الإسلامي العالمي بها “شركات المقاولات والشركات التي في سلاسل إمدادها من المساهمين الأساسيين في تكون القروض المتعثرة – منذ انهيار أسعار النفط في 2015 وحتى الآن – ونتوقع استمرار هذا الاتجاه”

قال مخزومي “المقاولات ليست عملا صعبا .. إذا قمت بالتصميم والتنفيذ والإدارة في الوقت الملائم، فستكون في وضع جيد … إذا لم يدفع العميل في الوقت المناسب … فستكون في مشكلة”

جاء قرار أربتك بالتصفية بعد خسائر في النصف الأول من العام بلغت 216.18 مليون دولار وخسائر متراكة بلغت نحو 400 مليون دولار. وقالت الشركة إن الجائحة أضرت بمشروعاتها وأدت لتكبدها تكاليف إضافية

وقال وليد المقرب المهيري رئيس أرابتك وهو أيضا نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة “على الرغم من جهود السعي لاستحقاقات قانونية وتجارية وإعادة هيكلة ماليات وعمليات الشركة، فإن الوضع الذي وجدت أرابتك نفسها فيه اليوم لا يمكن تحمله”

وكثيرا ما أدى تكرار تأخر العملاء في المنطقة عن السداد إلى فرض ضغوط على شركات المقاولات المتضررة بالفعل بسبب انهيار سوق العقارات في دبي في 2008 و2009

لكن مشكلات تدفق السيولة كان يجري التغلب علهيا عادة عن طريق إدارة عدة مشروعات في الوقت نفسه وافتراض أن الإمداد سيستمر لأجل غير مسمى

وبالنسبة لساتشين كيرور المدير المشارك لمكتب الشرق الأوسط في شركة المحاماة ريد سميث، فإن جزءا من المشكلة يكمن في أسلوب ترسية العقود

وقال “المهم هو توفير مجال عمل مربح وملائم للمتعاقدين. يتعين على المطورين والمشترين أن يتعلموا تجنب المشروعات التي ترسى عليها عقودها لأنها ببساطة قدمت أقل نموذج أسعار. ينبغي أن يفهموا تكاليف دورة الحياة وأن يرسوا عقود المشروعات على شركات المقاولات وفقا لهذا الأساس”

و بحسب “الاقتصادية ” فإن انهيار أرابتك، التي كُلفت بتشييد موقع دبي إكسبو 2020، قد يفرض مزيدا من الضغوط على قطاع العقارات والبنوك المحلية

وحتى قبل انهيار الشركة، كانت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني قد خفضت بالفعل تصنيف أكبر شركتين للعقارات في الإمارات إلى “مرتفع بالمخاطر” في ظل توقعات بأن إجراءات احتواء جائحة كورونا ستؤدي لانكماش اقتصاد دبي 11 بالمئة هذا العام

وتمانع البنوك هذا العام في منح شركات المقاولات ائتمان جديد في ظل التباطؤ، لكن مصرفيا في دبي قال إن تصفية أرابتك قد تعني المزيد من الخسائر المتوقعة

وقالت أرقام كابيتال إن بنك المشرق في دبي من أكثر البنوك انكشافا بقرض قيمته 353 مليون درهم (96.11 مليون دولار)، ووفقا لتقديراتها يمكن لبقية البنوك استرداد 37 بالمئة فقط من سجل قروضها. وامتنع بنك المشرق عن التعقيب

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن شركات التطوير الكبيرة في الإمارات ستتضرر أيضا

وأضافت “هوامش المطور ستتقلص على الأرجح في المشروعات الجديدة حيث نتوقع إعادة تسعير عقود التشييد لصالح المتعاقدين بعدما تبين أن نموذج العمل القائم لشركات المقاولات المحلية…غير قابل للاستمرار/يؤدي للإفلاس”