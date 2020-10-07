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خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته ولياً للعهد في دولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته ولياً للعهد في دولة الكويت

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته ولياً للعهد في دولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته ولياً للعهد في دولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=910196
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتزكيته وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.
وتمنى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح التوفيق والسداد.
وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق دعواته ومشاعره الأخوية تجاه الكويت وشعبها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

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