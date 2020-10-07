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لجنة تراحم بمنطقة تبوك تعقد اجتماعها الدوري

لجنة تراحم بمنطقة تبوك تعقد اجتماعها الدوري

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لجنة تراحم بمنطقة تبوك تعقد اجتماعها الدوري

لجنة تراحم بمنطقة تبوك تعقد اجتماعها الدوري
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المناطق- تبوك :

رأس نائب رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة تبوك “تراحم” سلطان بن جباره الحربي اليوم الإجتماع الدوري للجنة بحضور أعضاء لجنة ” تراحم ” بالمنطقة .
وناقش الإجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمدينة تبوك أعمالها للعام الجاري وسبل تطور برامجها ومهامها والخدمات والبرامج المقدمة لأسر النزلاء والمفرج عنهم بالمنطقة كما تم مناقشة المهام الادارية والمالية للجنة وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها .

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