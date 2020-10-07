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الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تشارك بملتقى ” تمكين “

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تشارك بملتقى ” تمكين “
http://almnatiq.net/?p=910201
المناطق- تبوك:

شاركت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك بملتقى ” تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي” برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وبتنطيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حيث شارك المتطوعين والمتطوعات بالجمعية بتنظيم الحشود من الزائرين والمستفيدين من الملتقى بداية من تسجيل المشاركين ثم توجيهم للفرز الطبي ثم منطقة الانتظار ودخول ورش العمل والمحاضرات ثم زيارة المعرض والشركات المانحة لفرص العمل .
كما تضمنت مشاركة المتطوعين والمتطوعات تطبيق الاجراءات الوقائية والصحية داخل المعرض من تحقيق التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والتقيد بالمسافات الآمنة بين الحاضرين .

وفي نهاية الملتقى قدم فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك الشكر للمتطوعين والمتطوعات على مشاركتهم الفاعلة وتسليم شهادات الشكر لهم .

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