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وزارة الداخلية تعلن يومي الجمعة والسبت القادمين موعداً لبدء التصفيات النهائية والإعلان عن الفائزين بـ “تحدي أبشر”

وزارة الداخلية تعلن يومي الجمعة والسبت القادمين موعداً لبدء التصفيات النهائية والإعلان عن الفائزين بـ “تحدي أبشر”
http://almnatiq.net/?p=910206
المناطق - واس

أعلنت وزارة الداخلية موعد البدء في التصفيات النهائية والإعلان عن الفائزين بـ “تحدي أبشر”، وذلك يومي الجمعة والسبت 22 و 23 صفر 1442 هـ ، حيث سيبدأ المشاركون المتأهلون للمرحلة النهائية في تنفيذ الجزء العلمي الخاص بالفكرة يوم الجمعة، ويتم تحكيمها من اللجنة يوم السبت لتحديد الفائزين في كل مسار بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة علم.
وبلغ عدد المشاركين في “تحدي أبشر” (10731) مشاركاً ومشاركة، منهم (74%) سعوديون، و(26%) من جنسيات مختلفة، تقدموا بـ (7921) فكرة، توزعت على مسارات المسابقة الثلاثة، حيث قدم (4990) منهم (3674) فكرة للمسار الأول ـ تطوير خدمة قائمة ـ وقدم 4486 من المشاركين والمشاركات (3731) فكرة في المسار الثاني ـ تطوير خدمة جديدةـ، فيما قدم 1255 منهم 516 فكرة للمسار الثالث ـ تطوير خدمات في أوقات الأزمات عن بعد ـ، وجميع الأفكار المطروحة كانت في (الذكاء الاصطناعي – إنترنت الأشياء – الطائرات المسيرة (الدرونز) – سلاسل الكتل (البلوكشين) – الواقع الافتراضي والمعزز ).
وتأتي هذه المرحلة بعد عددٍ من المراحل الدقيقة لتقييم الأفكار من قبل المتخصصين في التقنيات الحديثة لتتوصل اللجنة إلى ترشيح 20 فكرة تتنافس في المرحلة النهائية، وهذه الأفكار غطت عدداً من خدمات القطاعات التي لها مساس بحياة كل فرد في هذا الوطن العزيز، ولها قيمة مضافة في تطوير الخدمات.

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