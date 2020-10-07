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أمير منطقة الجوف يكرّم مواطن أبلغ عن تعديات على أراض ٍ حكومية

أمير منطقة الجوف يكرّم مواطن أبلغ عن تعديات على أراض ٍ حكومية

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أمير منطقة الجوف يكرّم مواطن أبلغ عن تعديات على أراض ٍ حكومية

أمير منطقة الجوف يكرّم مواطن أبلغ عن تعديات على أراض ٍ حكومية
http://almnatiq.net/?p=910209
المناطق - الجوف

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، المواطن سلطان بن مفرح السرحاني نظير جهوده في الإبلاغ عن تعديات على أراض ٍ حكومية من قبل بعض المواطنين, حيث جرى الشخوص عليها من قبل لجان التعديات، وثبت وجود تعدي على تلك الأراضي وجرى التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها في مثل تلك الحالات.
‏وأعرب سموه خلال التكريم عن شكره للمواطن السرحاني نظير حرصه على الممتلكات العامة و الأراضي البيضاء ما يؤكد وعي المواطنين بالأضرار المترتبة على مثل هذه التعديات

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