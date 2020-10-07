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العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة

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العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة

العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة
http://almnatiq.net/?p=910212
المناطق - الرياض

كلّف العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزّاز التي قدمت استقالتها السبت الماضي.
ودعا الرئيس المكلف بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين.
كما طالب العاهل الأردني في كتاب التكليف للدكتور الخصاونة بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرّة العناية المركزة على مستوى البلاد خلال الأسابيع القليلة القادمة، والمضي قدماً في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وفقاً لأعلى معايير الجودة، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز القدرة على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل.
كما أوجه الحكومة إلى تسخير قدرات القطاع الصحي، ضمن سياق مركزي متناسق يمكننا من الاستجابة السريعة لهذه الجائحة ومتغيراتها وتطوراتها.
كما دعا الرئيس المكلف إلى إعداد الموازنة المالية للدولة إعداداً مناسباً وواقعياً بحيث تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتركز على تحفيز الإنتاجية واستمرارية تحسين الخدمات، وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرُّب والتجنُّب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص.

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