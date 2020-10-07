احدث الأخبار

البنتاغون: قرابة 70 ألف مصاب بكورونا في الجيش
أبرز المواد
 “اليونسكو” تبرز جهود وزارة التعليم في مواجهة كورونا خلال الفصل الدراسي الماضي
أبرز المواد
 ولي العهد يبارك للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اختياره وليا للعهد في دولة الكويت
أبرز المواد
 العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يكرّم مواطن أبلغ عن تعديات على أراض ٍ حكومية
منطقة الجوف
 وزارة الداخلية تعلن يومي الجمعة والسبت القادمين موعداً لبدء التصفيات النهائية والإعلان عن الفائزين بـ “تحدي أبشر”
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تشارك بملتقى ” تمكين “
منطقة تبوك
 لجنة تراحم بمنطقة تبوك تعقد اجتماعها الدوري
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته ولياً للعهد في دولة الكويت
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 شركة مقاولات ضخمة في الخليج “اختفت من على وجه الأرض”
أبرز المواد
 وزير الخارجية البحريني يشيد بقرار مجلس الوزراء بالتباحث لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين
أبرز المواد
البنتاغون: قرابة 70 ألف مصاب بكورونا في الجيش

البنتاغون: قرابة 70 ألف مصاب بكورونا في الجيش

أبرز المواد
“اليونسكو” تبرز جهود وزارة التعليم في مواجهة كورونا خلال الفصل الدراسي الماضي

“اليونسكو” تبرز جهود وزارة التعليم في مواجهة كورونا خلال الفصل الدراسي الماضي

أبرز المواد
ولي العهد يبارك للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اختياره وليا للعهد في دولة الكويت

ولي العهد يبارك للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اختياره وليا للعهد في دولة الكويت

أبرز المواد
العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة

العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة

أبرز المواد

البنتاغون: قرابة 70 ألف مصاب بكورونا في الجيش

البنتاغون: قرابة 70 ألف مصاب بكورونا في الجيش
http://almnatiq.net/?p=910219
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الأمريكية اقترب من 70 ألفا، مسجلا زيادة بأكثر من 7% خلال أسبوعين.

وأكد البنتاغون في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن الفيروس شخص لدى 47658 عسكريا و10751 فردا يؤدون الخدمة المدنية في الجيش، و6377 شخصا من أفراد عائلات العسكريين، إضافة إلى 4481 شخصا من موظفي الشركات المقاولة مع البنتاغون.

وحتى الآن بلغ عدد المتوفين جراء الفيروس في الجيش الأمريكي 98 شخصا، بينهم 8 عسكريين و60 شخصا في الخدمة المدنية.

بينما بلغ عدد المتعافين من الوباء في القوات المسلحة الأمريكية أكثر من 47 ألفا، غالبيتهم ممن يؤدون الخدمة العسكرية.

وسجل العدد الأعلى للمصابين في القوات البرية (17803)، وتليها القوات البحرية (10585) والجوية (7407)، وقوات مشاة البحرية (5942) والحرس الوطني (5566)، إضافة إلى 355 مصابا يعملون في مختلف الهيئات التابعة للبنتاغون.

روابط ذات صلة

“اليونسكو” تبرز جهود وزارة التعليم في مواجهة كورونا خلال الفصل الدراسي الماضي

“اليونسكو” تبرز جهود وزارة التعليم في مواجهة كورونا خلال الفصل الدراسي الماضي
ولي العهد يبارك للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اختياره وليا للعهد في دولة الكويت

ولي العهد يبارك للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اختياره وليا للعهد في دولة الكويت
العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة

العاهل الأردني يكلِّف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*