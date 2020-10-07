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الباطن يستعير مهاجم النصر “آل عباس”

الباطن يستعير مهاجم النصر “آل عباس”
http://almnatiq.net/?p=910222
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة نادي الباطن التعاقد مع صالح آل عباس مهاجم فريق النصر، الأربعاء، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن قضى تجربة في الموسم الماضي معاراً أيضاً مع أبها.
وانتقل آل عباس إلى النصر مطلع موسم 2019، من نجران فريقه السابق، وشارك برفقة الأصفر في بضع مباريات على صعيد دوري أبطال آسيا، قبل أن ينتقل إلى أبها ويشارك للمرة الأولى في دوري المحترفين.
وسيخوض آل عباس تجربة أخرى في مسيرته، بعد أن تنقل من نجران إلى العاصمة الرياض، ومنها إلى أبها، ليستقر حالياً في المنطقة الشرقية، حيث سيدافع عن قميص الباطن.
يذكر أن ممثل حفر الباطن، نجح في العودة سريعاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث توج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأبرم بعد ذلك عدد من الصفقات، منها ضم يوسف الجبلي، وخاليم هايلاند من الفيصلي، وعبدالملك الشمري من الشباب.

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