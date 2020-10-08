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تسجيل إصابات جديدة بكورونا : 4538 في إندونيسيا و 489 بماليزيا و 2825 في الفلبين

تسجيل إصابات جديدة بكورونا : 4538 في إندونيسيا و 489 بماليزيا و 2825 في الفلبين
http://almnatiq.net/?p=910226
المناطق - الرياض

سجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 4538 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 98 حالة وفاة.
وقالت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها اليوم: إن إجمالي الإصابات بلغ 315714 إصابةً, فيما بلغ إجمالي الوفيات 11472 حالةً, بينما وصلت حالات التعافي منه إلى 240291 حالةً.
وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى تسجيل 489 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 13993 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 141 حالة, بينما وصلت حالات التعافي إلى 10501 حالةً.
كما سجلت الفلبين خلال الساعات الـ24 الماضية، 2825 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 و 60 حالة وفاة.
وأشارت الصحة الفلبينية في بيانها إلى أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 329637 حالةً, وارتفع عدد الوفيات إلى 5925 حالة وفاة, فيما بلغت حالات التعافي 273723 حالةً.

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