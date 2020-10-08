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الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال

الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال
http://almnatiq.net/?p=910228
المناطق - الرياض

يُطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بعد غدٍ الجمعة بطولة الدوري السعودي الإلكتروني 2020 الذي يجمع نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية في السعودية.
وتتضمن البطولة ٣ دوريات بجوائز تتجاوز 2 مليون ريال سعودي، حيث سيُعلن الاتحاد قريباً عن تفاصيل الدوريان الثاني والثالث.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية حرص الاتحاد واهتمامه بتنظيم مثل هذه البطولات التي يسعون من خلالها إلى إيجاد تحدٍ غير مسبوق في الرياضات الإلكترونية السعودية.
وأضاف: “الاتحاد يهدف إلى تحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين الممارسين والمنتظمين لهذه الألعاب الإلكترونية”.
فيما أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان إلى أنهم يسعون في الاتحاد لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح لكل محبي الرياضات الإلكترونية والذهنية بملء شغفهم بهذه الرياضة وتطويرهم وذلك من خلال إقامة مثل هذه البطولات الإلكترونية في السعودية.
ويدشن الاتحاد الدوري السعودي الإلكتروني بالدوري الأول “دوري دوتا 2 السعودي” الذي يُنظَّم لأول مرة بمشاركة ٨ أندية إلكترونية محترفة بعد غدٍ الجمعة في مركز SARENA SAFEIS بالرياض ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين، وسيكون الختام بكأس دوتا 2 السعودي بمشاركة أصحاب المراكز الـ ٦ الأولى ولمتابعة الحدث مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية Twitch و Youtube.

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