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“الكونجرس الأمريكي” يدعو للتعامل بحزم مع تركيا

“الكونجرس الأمريكي” يدعو للتعامل بحزم مع تركيا
http://almnatiq.net/?p=910237
المناطق - الرياض

تسارعت ردود الفعل داخل الكونجرس الأميركي بشأن الاستفزازات التركية في المنطقة، إذ أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف عن ضرورة لجوء الولايات المتحدة للتعامل بحزم مع أنقرة.

وتساءل شيف في تغريدة له على توتير عّما إذا كان ممكنا اعتبار تركيا حليفة فعلية للولايات المتحدة، داعيا إلى التعامل معها من الآن فصاعدا بحزم أكثر شدة.

واتهم شيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدخال المقاتلين الأجانب إلى أذربيجان وتأجيج الصراع في ناغورني كاراباخ، إضافة إلى تعريضه حياة الجنود الأميركيين في سوريا للخطر.

وختم شيف بالقول إن أنقره تقوم بكل ذلك في وقت تتقارب فيه أكثر فأكثر مع إيران.

من ناحية ثانية، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ باقتراح لإدارة الرئيس ترامب مطالبين إياه بفرض عقوبات على أنقرة نتيجة سياساتها، خصوصا منها عزمها إجراء تجارب على منظومة إس 400 الروسية.

ودعا عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطي كريس فان هولن والجمهوري جيمس لانكفورد وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى فرض عقوبات على تركيا وفقا للقوانين الأميركية في حال مضت أنقرة في تنفيذ اختبار هذه المنظومة الصاروخية.

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