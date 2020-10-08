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8 آلاف طلب مبايعة عقارية في ضريبة التصرفات العقارية خلال 3 أيام

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8 آلاف طلب مبايعة عقارية في ضريبة التصرفات العقارية خلال 3 أيام

8 آلاف طلب مبايعة عقارية في ضريبة التصرفات العقارية خلال 3 أيام
http://almnatiq.net/?p=910260
المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، التي تم إطلاقها مؤخراً بالتزامن مع فَرْض ضريبة التصرفات العقارية، بموجب الأمر الملكي الكريم بتاريخ 14 / 2 / 1442هــ؛ بلغ مستوىً قياسياً في أيامٍ قليلة تجاوز 8,286 طلبا على مستوى مناطق ومدن المملكة.
وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بين مدن المملكة ومحافظاتها من حيث عدد الطلبات التي تم تسجيلها بـ 234 طلبا، تليها محافظة جدة بـ 104 طلبات.
وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمَكّن المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للأنظمة التقنية والرقمنة الأستاذ حجر البدراني: إن إطلاق خدمة ضريبة التصرفات العقارية يأتي استمراراً لجهود التحوُّل الرقمي التي تنفذها الهيئة، بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، في سبيل تحسين جودة خدماتها للمكلفين بالأنظمة الضريبية في المملكة، وتمكينهم من أداء واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بيسر وسهولة.

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