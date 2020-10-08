البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي وزوجته غير مصابين ب كورونا

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي وزوجته غير مصابين ب كورونا

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البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي وزوجته غير مصابين ب كورونا

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي وزوجته غير مصابين ب كورونا
http://almnatiq.net/?p=910270
المناطق_وكالات

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك بينس، وزوجته كارين بينس غير مصابين بفيروس كورونا

وأوضح المسؤول أن بينس وزوجته أجريا كشفًا للإصابة بالفيروس هذا الصباح في مدينة سولت ليك سيتي، بولاية يوتا، وقد جاءت نتيجتهما سلبية

كورونا في الجيش الأمريكي:

في سياق آخر، أظهرت بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الأمريكية اقترب من 70 ألفًا، مسجلًا زيادة بأكثر من 7% خلال أسبوعين

وأكد البنتاجون في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن الفيروس شخص لدى 47658 عسكريًّا و10751 فردًا يؤدون الخدمة المدنية في الجيش، و6377 شخصًا من أفراد عائلات العسكريين، إضافة إلى 4481 شخصًا من موظفي الشركات المقاولة مع البنتاجون

وحتى الآن بلغ عدد المتوفين جراء الفيروس في الجيش الأمريكي 98 شخصًا، بينهم 8 عسكريين و60 شخصًا في الخدمة المدنية

عدد المتعافين من كورونا:

بينما بلغ عدد المتعافين من الوباء في القوات المسلحة الأمريكية أكثر من 47 ألفًا، غالبيتهم ممن يؤدون الخدمة العسكرية

وسجل العدد الأعلى للمصابين في القوات البرية (17803)، وتليها القوات البحرية (10585) والجوية (7407)، وقوات مشاة البحرية (5942) والحرس الوطني (5566)، إضافة إلى 355 مصابًا يعملون في مختلف الهيئات التابعة للبنتاجون

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