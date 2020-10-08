وظائف لحملة البكالوريوس في هيئة المنافسة

وظائف لحملة البكالوريوس في هيئة المنافسة

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وظائف لحملة البكالوريوس في هيئة المنافسة

وظائف لحملة البكالوريوس في هيئة المنافسة
http://almnatiq.net/?p=910279
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس وذلك للعمل في الهيئة بمدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة تفاصيلها كالأتي:

مشرف إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع – إدارة المنشأة -هندسة المنشأة او ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتان في مجال إدارة المرافق او ما يشابهها.

ومن المهارات: القدرة على القيام بمهمات متعددة بإطار زمني محدود ولغة عربية وانجليزية ممتازة وخبرة في أعمال البناء والصيانة وجميع جوانب عمليات المنشأة.

أمين لجنة الفصل : بكالوريس قانون – شريعة وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، و يفضل خبرة سنتين خبرة في مجال العمل الإشرافي وخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في مجال لجان الفصل واللجان القضائية شريطة ان يتمتع بمهارات إدارية عالية وإجادة الكتابة والتدقيق العربي وإجادة اللغة الإنجليزية والتعامل مع أجهزة الحاسب الألى باحترافية والإتصال الفعال و توصيل المعلومات للمتخصصين و لغير المتخصصين.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2162398391&f_C=35694460&geoId=92000000

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