وظائف لحملة البكالوريوس في هيئة المنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس وذلك للعمل في الهيئة بمدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة تفاصيلها كالأتي:

مشرف إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال – إدارة المشاريع – إدارة المنشأة -هندسة المنشأة او ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنتان في مجال إدارة المرافق او ما يشابهها.

ومن المهارات: القدرة على القيام بمهمات متعددة بإطار زمني محدود ولغة عربية وانجليزية ممتازة وخبرة في أعمال البناء والصيانة وجميع جوانب عمليات المنشأة.

أمين لجنة الفصل : بكالوريس قانون – شريعة وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، و يفضل خبرة سنتين خبرة في مجال العمل الإشرافي وخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في مجال لجان الفصل واللجان القضائية شريطة ان يتمتع بمهارات إدارية عالية وإجادة الكتابة والتدقيق العربي وإجادة اللغة الإنجليزية والتعامل مع أجهزة الحاسب الألى باحترافية والإتصال الفعال و توصيل المعلومات للمتخصصين و لغير المتخصصين.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2162398391&f_C=35694460&geoId=92000000