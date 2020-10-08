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بعد توقف 213 يوما.. هكذا نجحت العودة التدريجية للعمرة

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بعد توقف 213 يوما.. هكذا نجحت العودة التدريجية للعمرة

بعد توقف 213 يوما.. هكذا نجحت العودة التدريجية للعمرة
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http://almnatiq.net/?p=910282
المناطق_مكة

نجحت وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع الجهات المختصة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والجهات الأمنية المختلفة، والنقابة العامة للسيارات، في استقبال أول فوج أدى مناسك العمرة بعد العودة التدريجية، بعد توقف دام لأكثر من ٢١٣ يوما بسبب جائحة فايروس كورونا، وتعليق العمرة في الرابع من مارس من العام الميلادي الحالي.

واستقبل الحرم المكي الشريف أمس (الأحد) أول فوج من المعتمرين، وسط إجراءات احترازية ووقائية وصحية.

وأدى المعتمرون نسكهم بيسر وسهولة مع تحقيق التباعد الاجتماعي في صحن الطواف وفي المسعى. وخصصت رئاسة الحرمين نقطة فرز واستراحة في ساحات الحرم عند وصول المعتمرين، مع وضع كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المعتمرين ومباشرة حالات الاشتباه أولًا بأول، مع توزيع عبوات زمزم المغلفة لكل معتمر، ووضع أساور اليد التي تحدد أبواب الدخول للحرم لكل مجموعة.

ورافق الفوج الأول موظفون مدربون على إدارة الحشود منذ وصولهم لساحات الحرم حتى الانتهاء من أداء المناسك، مع تخصيص قائد لكل مجموعة لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي.

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