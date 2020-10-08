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واشنطن تصادر عشرات المواقع الإلكترونية الإيرانية الدعائية

واشنطن تصادر عشرات المواقع الإلكترونية الإيرانية الدعائية
http://almnatiq.net/?p=910292
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت أسماء 92 نطاقاً إلكترونياً إيرانياً “دعائياً” بينها أربعة مواقع إخبارية بالإنجليزية يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه.

وقالت الوزارة في بيان إن تحديد هذه المواقع كان بفضل معلومات حصلت عليها من غوغل ثم بمساعدة موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن أربعة من هذه المواقع وهي “نيوز ستاند 7 دوت كوم” و”يو أس جورنال دوت نت” و”يو أس جورنال دوت يو أس” و”تي دبليو توداي دوت نت” كان “يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه” للتأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.

وتتضمّن أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى “نشر الدعاية الإيرانية” الموجهة إلى أوروبا الغربية، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.

ومنذ أمس الأربعاء، يرى زوار هذه المواقع رسالة بشعاري وزارة العدل الأميركية والـ”أف بي آي” بعنوان “هذا الموقع مُصادر” ويشرح مضمونها أن هذا النطاق مُصادر من مكتب التحقيقات الفدرالي بناءً على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أمريكية لنشر الدعاية، ومحاولة التأثير على الجمهور الأمريكي، ونشر الفوضى.

وأضاف أن الهيئات التي تنشر أخباراً كاذبة أصبحت وسيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول استبدادية تواصل محاولاتها الرامية لتقويض ديموقراطيتنا.

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