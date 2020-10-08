احدث الأخبار

“التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل
أبرز المواد
 الأمير بندر بن سلطان يطلق حسابه التويتري “رأي بندر”
أبرز المواد
 أضعف 10 جوازات سفر في العالم.. 8 منها تابعة لدول إسلامية
أبرز المواد
 واشنطن تصادر عشرات المواقع الإلكترونية الإيرانية الدعائية
أبرز المواد
 روسيا: اختبرنا بنجاح صاروخاً مجنّحاً فوق صوتي مضاداً للسفن
أبرز المواد
 فيسبوك يتخذ إجراءات جديدة مرتبطة بالانتخابات الأميركية
أبرز المواد
 حكم لبس الكمام للمُحرِم وهل عليه فدية.. “المفتي” يوضح الحكم الشرعي
أبرز المواد
 بعد توقف 213 يوما.. هكذا نجحت العودة التدريجية للعمرة
أبرز المواد
 “الداخلية” تعلن يومي الجمعة والسبت موعدًا لبدء التصفيات النهائية والإعلان عن الفائزين بـ”تحدي أبشر”
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 وظائف لحملة البكالوريوس في هيئة المنافسة
أبرز المواد
 البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي وزوجته غير مصابين ب كورونا
أبرز المواد
“التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل

“التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل

أبرز المواد
الأمير بندر بن سلطان يطلق حسابه التويتري “رأي بندر”

الأمير بندر بن سلطان يطلق حسابه التويتري “رأي بندر”

أبرز المواد
أضعف 10 جوازات سفر في العالم.. 8 منها تابعة لدول إسلامية

أضعف 10 جوازات سفر في العالم.. 8 منها تابعة لدول إسلامية

أبرز المواد
واشنطن تصادر عشرات المواقع الإلكترونية الإيرانية الدعائية

واشنطن تصادر عشرات المواقع الإلكترونية الإيرانية الدعائية

أبرز المواد

فيسبوك يتخذ إجراءات جديدة مرتبطة بالانتخابات الأميركية

فيسبوك يتخذ إجراءات جديدة مرتبطة بالانتخابات الأميركية
http://almnatiq.net/?p=910294
المناطق_وكالات

أعلن فيسبوك أنّ كلّ الإعلانات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سواء أكان موضوعها سياسياً أم اجتماعياً، سيتمّ منعها على كلّ منصّاته في الولايات المتّحدة، فور إغلاق صناديق الاقتراع ليل الثالث من نوفمبر المقبل.

وفيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي غالباً ما يتعرّض للانتقاد بسبب قواعده المتساهلة إزاء المحتوى السياسي على منصّاته، قال في بيان إنّه اتّخذ هذا القرار للحدّ من مخاطر حصول “ارتباك أو استغلال”، في وقت يتوقّع فيه أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية موضع نزاع شديد.

وكانت المجموعة الكاليفورنية أعلنت في مطلع سبتمبر أنّها لن تسمح ببثّ أيّ إعلان سياسي جديد في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية.

وأضاف فيسبوك في بيانه أنّه سيحظر أيضاً “كل الدعوات للذهاب لمراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع إذا ما كانت صياغة هذه الدعوات تنطوي على تعابير عسكرية أو على فكرة لترهيب مسؤولي الانتخابات أو الناخبين أو السيطرة عليهم”.

ومنذ أشهر عدّة لا ينفكّ فيسبوك يتشدّد في القيود والقواعد المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية وذلك خشية تكرار الصدمة التي تسبّب بها في 2016 حين استُخدمت منصّاته في حملات ضخمة للتأثير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والاستفتاء على بريكست في المملكة المتّحدة، وهي حملات تبيّن لاحقاً أنّ روسيا تقف خلفها بشكل رئيسي.

وعلى غرار تويتر ويوتيوب، يشعر فيسبوك بالقلق من أنّ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يستغرق وقتًا طويلاً بسبب إدلاء أعداد متزايدة من الناخبين بأصواتهم عبر البريد تجنّباً للمخاطر الناجمة عن التصويت الحضوري في ظلّ جائحة كوفيد-19، وما سيترتّب على هذا التأخير من خطر حدوث أعمال عنف في الشارع.

وقال كبار المسؤولين في فيسبوك خلال مؤتمر صحافي إنّه “إذا أعلن مرشّح أو حزب فوزه قبل الأوان، قبل إعطاء وسائل الإعلام الرئيسية النتيجة، فسنضيف معلومات محدّدة تشير إلى أنّ فرز الأصوات لا يزال جارياً وأنّ الفائز لم يُحدَّد بعد”، مشدّدين على أنّ فيسبوك “أفضل استعداداً من أيّ وقت مضى”.

وقال نائب رئيس فيسبوك لشؤون النزاهة غي روزين “نعتقد أنّنا فعلنا أكثر مما فعلت أيّ شركة أخرى خلال السنوات الأربع الماضية للمساعدة في ضمان نزاهة الانتخابات. وهذا يشمل منع التدخّلات، ومكافحة الأخبار المضلّلة ومحاولات ثني الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم”.

روابط ذات صلة

“التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل

“التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل
الأمير بندر بن سلطان يطلق حسابه التويتري “رأي بندر”

الأمير بندر بن سلطان يطلق حسابه التويتري “رأي بندر”
أضعف 10 جوازات سفر في العالم.. 8 منها تابعة لدول إسلامية

أضعف 10 جوازات سفر في العالم.. 8 منها تابعة لدول إسلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*