الأمير بندر بن سلطان يطلق حسابه التويتري “رأي بندر”

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أعلن الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، إطلاق حساب “Bandar’s View رأي بندر” على موقع التدوين الصغير تويتر.

وجاءت أول تغريدة في الحساب “بسم الله الرحمن الرحيم .. وبه نستعين .. يسرني اطلاق موقع رأي بندر http://bbsa.sa ..لإيضاح الحقائق لإخواني وأخواتي السعوديين والسعوديات للمواقف المشرفه التي قامت بها قيادتنا ودولتنا لما عاصرته من قضايا ومواقف دولية .. بندر بن سلطان بن عبدالعزيز”

وأشار سمو الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى أن الحساب يستهدف “إيضاح الحقائق لإخواني وأخواتي السعوديين والسعوديات للمواقف المشرفة التي قامت بها قيادتنا ودولتنا لما عاصرته من قضايا ومواقف دولية”.