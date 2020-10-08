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“التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل

“التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل
http://almnatiq.net/?p=910307
المناطق_الرياض

شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية بنجلاديشية يعمل لدى محطة وقود بمحافظة المجمعة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت الغش عبر خلط البنزين بالديزل وبيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالف وسجنه لمدة شهر وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقته.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها مع عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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