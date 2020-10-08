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ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد ومجلس الأمة

ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد ومجلس الأمة
http://almnatiq.net/?p=910318
المناطق_الرياض

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح اليوم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه وليا للعهد.

كما أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام جلس الأمة الكويتي.

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