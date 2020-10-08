احدث الأخبار

فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات
أبرز المواد
 استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”
أبرز المواد
 البرنامج الافتراضي الاجتماعي “أبطال ملهمون” عن بعد بغرفة أبها يواصل عرض النماذج المشرفة  
أبرز المواد
 خيرية عثمان بن عفان بالحفائر في زيارة “بر أبها”
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يوجه بإعادة تأهيل وتطوير قرية “زبنة” التراثية
أبرز المواد
 مستشفى وادي الدواسر يدشن حملة سرطان الثدي بمنزل سفيرة محاربي السرطان
منطقة الرياض
 ولي عهد الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد ومجلس الأمة
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مصارف وقطاعات صناعية إيرانية
أبرز المواد
 تخصيص مقرات للعزل الصحي.. “شؤون الحرمين” تستعرض خططها لاستقبال المعتمرين
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بعامل محطة وقود خلط البنزين بالديزل
أبرز المواد
 الأمير بندر بن سلطان يطلق حسابه التويتري “رأي بندر”
أبرز المواد
 أضعف 10 جوازات سفر في العالم.. 8 منها تابعة لدول إسلامية
أبرز المواد
فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات

فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات

أبرز المواد
استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”

استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”

أبرز المواد
البرنامج الافتراضي الاجتماعي “أبطال ملهمون” عن بعد بغرفة أبها يواصل عرض النماذج المشرفة  

البرنامج الافتراضي الاجتماعي “أبطال ملهمون” عن بعد بغرفة أبها يواصل عرض النماذج المشرفة  

أبرز المواد
خيرية عثمان بن عفان بالحفائر في زيارة “بر أبها”

خيرية عثمان بن عفان بالحفائر في زيارة “بر أبها”

منطقة عسير

ضمن مشروعات المشهد الحضري لأمانة عسير وفي محور التراث العمراني

الأمير تركي بن طلال يوجه بإعادة تأهيل وتطوير قرية “زبنة” التراثية

الأمير تركي بن طلال يوجه بإعادة تأهيل وتطوير قرية “زبنة” التراثية
http://almnatiq.net/?p=910320
المناطق_عسير

شرعت أمانة منطقة عسير ممثلة في فريق التراث العمراني بالعمل على دراسة تطوير وإعادة تأهيل قرية “زبنة” التراثية الواقعة غرب مدينة أبها، وذلك ضمن مشروعات المشهد الحضري في محور التراث العمراني، تنفيذًا لتوجيه سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة بتوثيق عناصرها العمرانية والمكانية، بالإضافة إلى لقاء فريق التطوير لبحث تطوير مقوماتها.

جاء ذلك بعد أن أبدى أهالي القرية استعدادهم لتحويل القرية إلى أيقونة معمارية تليق بها، وتنسجم مع توجه الدولة وهيئة تطوير المنطقة في تطوير القرى التراثية، وتم تكليف فريق المشهد الحضري ممثلًا في قسم التراث العمراني بالإلتقاء بفريق المشروع، ويأتي ذلك عقب نجاح أعمال فريق مشروع نشامى الحي التابع لمبادرة نشامى عسير على إعادة وتأهيل عدد من القرى التراثية من خلال فرصة شامخات.

وأوضح مسؤول فريق أمانة عسير المهندس خالد العمري أن الفريق سيبدأ بالعمل من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن هناك تقريرًا مبدئيًا سيصدره الفريق المختص بعد معاينة القرية ومن ثم لقاء فريق التطوير لبحث وسائل تطوير القرية، فيما قامت شركة شدا للتطوير والاستثمار العقاري بإطلاق وتمويل مبادرة التطوير حيث تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في هذا المجال تفوق خبرتها 30 عامًا في مجال التطوير العقاري والتشغيل الفندقي وركزت الفترة الماضية على التميز بخلق تجربة ثقافية ثرية لعملائها.

وتعتبر قرية زبنة إحدى قرى آل شدادي بربيعة ورفيدة وتضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية الممتدة منذ عقود.

الجدير بالذكر أن سمو رئيس هيئة تطوير عسير شهد الأسبوع الماضي توقيع عقد تطوير أربع قرى تراثية بالمنطقة ضمن مشروعات المشهد الحضري الذي تنفذه أمانة عسير، وهي قرية القرّية بمحافظة تنومة، وقرية آل عكاس غرب أبها، وقرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة، وقرية آل ينفع بمركز تمنية.

روابط ذات صلة

فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات

فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات
استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”

استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”
البرنامج الافتراضي الاجتماعي “أبطال ملهمون” عن بعد بغرفة أبها يواصل عرض النماذج المشرفة  

البرنامج الافتراضي الاجتماعي “أبطال ملهمون” عن بعد بغرفة أبها يواصل عرض النماذج المشرفة  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*