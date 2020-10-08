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خيرية عثمان بن عفان بالحفائر في زيارة “بر أبها”

منطقة عسير

خيرية عثمان بن عفان بالحفائر في زيارة “بر أبها”

خيرية عثمان بن عفان بالحفائر في زيارة “بر أبها”
http://almnatiq.net/?p=910321
المناطق_أبها

استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس بمكتبه صباح الأحد 17 صفر 1442هـ وفداً من جمعية عثمان بن عفّان الخيرية بالحفائر يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ / محمد بن ناصر بن علوش.
ورحّب ” بن فحاس ” بضيوفه مقدماً شكره لهم على هذه الزيارة التي تدل على التعاون الهادف بين الجمعيات فيما يحقق النفع والفائدة في العمل الخيري والاجتماعي متمنياً لهم ولجمعيتهم مزيداً من التوفيق والنجاح.
وعبّر الضيوف عن سعادتهم بالأعمال المباركة التي تقدمها “بر أبها” وأثرها الواضح في المنطقة.
يُذكر أن “بر أبها” دعمت خيرية الحفائر خلال عام 2020م ضمن برنامج الجمعية “تعاون” بمبلغ 486.979 ريال تنوعت برامجه ما بين مساعداتٍ للأيتام والمساعدات النقدية والعينية.

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