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استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”

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استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”

استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”
http://almnatiq.net/?p=910345
المناطق :شاجع الدوسري

اطلقت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم الإشراف التربوي ” بنات ” مبادرة (جيل بناء المستقبل) استهدفت خلاله طلاب الصفوف الأولية لقطاع الطوال والهمجة .
وتهدف المبادرة التي قام بتنفيذها قسم الصفوف الأولية وتقنية المعلومات يوم أمس الأربعاء بمدرسة ابتدائية الطوال والهمجة بناء جيل لمواكبة تطورات التقنية من خلال تشكيل لجنة توجيهية بتعاون مع الاشراف التربوي ” الصفوف الأولية” وتقنية المعلومات وايصال الطرق المتاحة للتعليم عن بعد للطالبات بطرق سهلة وميسرة و تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب وأسرته في عملية التعليم عن بعد بالطرق المتاحة وتسهيل متابعة العملية التعليمية بشكلها الصحيح والتشجيع على استمرار العملية التعليمية وتوعية أولياء الأمور بدورهم الأساسي في عملية التعليم عن بعد.

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