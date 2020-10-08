الانتهاء من تطوير مخطط “ملتقى الوادي” في المدينة المنورة

المناطق - واس

تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخطط “ملتقى الوادي” الواقع في منطقة المدينة المنورة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بنيته التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها؛ تمهيداً لتسليمها للمواطنين، ضمن جهود الوزارة لتطوير جميع المخططات بجميع مناطق المملكة، إذ يوفّر المخطط 1906 قطع أراض على مساحة إجمالية تتجاوز 3 ملايين م2.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، وسعيها إلى رفع نسبة تملّك المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات “برنامج الإسكان” – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين للاستفادة من خيار الأراضي السكنية؛ وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين ضمن خدمات إلكترونية سهلة وميسرة يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة.

ويستطيع المستفيد المُسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”، ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات إصدار العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف خلال العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، لتوفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.